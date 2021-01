Via libera dal Consiglio all'adozione di aiuole e aree verdi di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - In versione decisamente più breve e meno litigiosa del solito, oggi il consiglio comunale di Sarzana ha approvato – fra i punti all'ordine del giorno – anche il regolamento per l'adozione di aree verdi ad uso pubblico inserite nel progetto “adotta un'aiuola”, varato nei mesi scorsi dalla giunta su proposta dell'assessore Campi.



“Il regolamento intende valorizzare e incrementare la collaborazione fra pubblico e privato – ha spiegato illustrando la pratica – nella gestione di aree verdi, dalle più piccole alle più estese. Interventi che vanno dalla semplice cura di fioriere presenti in diverse vie cittadine, fino ad aree attrezzate che oggi non sono gestite, per sfruttare e implementare le arre verdi. Non vedo l'ora – ha concluso Campi – che la pratica venga licenziata perché molti cittadini hanno già avanzato richieste interessantissime che sarei lieta di vedere realizzate”. L'assessore, riprendendo quanto emerso in commissione, ha inoltre spiegato come la cifra posta sull'apposito capitolo del bilancio 2020 per la manutenzione delle aree verdi, comprendesse anche gli sfalci oltre alla pulizia dei cigli stradali”.



“Si sente la mancanza di un regolamento come questo che possa consentire ai privati di interagire con l'amministrazione” ha osservato Pizzuto (FdI) mentre Precetti (Sarzana Popolare) ha sottolineato “l'ottima sinergia fra pubblico e privato che consente all'ente di risparmiare denaro”. Per Luca Ponzanelli (Cambiamo) è invece “necessario l'impegno di tutti per pubblicizzare l'iniziativa per ottenere risultati positivi”. Sul fronte dell'opposizione Mazzanti (In azione per Sarzana) ha parlato di “un'iniziativa lodevole” sottolineando anche come “la manutenzione del verde pubblico è carente e servono interventi più importanti”. “Sono d'accordo sull'idea – ha sostenuto Lorenzini (Pd) – ma nel regolamento manca una parte relativa al controllo delle aree che saranno date in concessione. Bisogna monitorare il loro utilizzo”. Infine Giorgi (M5S) che ha ricordato: “A Sarzana abbiamo il parco di Villa Ollandini che è uno dei più belli della Liguria e potrebbe essere anche un'attrattiva turistica. L'amministrazione in campagna elettorale aveva promesso di valorizzarlo ma dopo tre anni non se ne sente più parlare. Bene l'adozione delle aiuole ma è assurdo avere un parco così e non sfruttarlo”.

Il regolamento è stato approvato con i nove voti favorevoli della maggioranza mentre i quattro consiglieri dell'opposizione si sono astenuti.