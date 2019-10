Via libera al bilancio consolidato, si riapre la questione delle partecipate

Sarzana - Val di Magra - Con gli undici voti favorevoli della maggioranza, il consiglio comunale di Sarzana ha approvato ieri sera il suo bilancio consolidato per l'anno 2018. Il testo, frutto della sommatoria dei rendiconti dei bilanci degli enti e della società che fanno parte del gruppo pubblico locale (ovvero Comune, enti strumentali e partecipate), ha invece avuto il voto contrario di Mione (Sarzana per Sarzana) e Giorgi (M5S), mentre si sono astenuti Pd e Italia Viva i cui consiglieri – con l'eccezione di Raschi – erano in giunta o in maggioranza nei primi sei mesi dell'anno in questione.



Gran parte del dibattito successivo all'esaustiva illustrazione della pratica da parte dell'assessore al bilancio Baroni, è stata incentrata sulla situazione di alcune partecipate i cui problemi aleggiano da tempo sia all'interno che all'esterno dell'aula consiliare. In apertura infatti il capogruppo di Sarzana Popolare Pizzuto ha chiesto spiegazioni sul pagamento da parte di Palazzo Roderio di una rata di 233.211 euro del Calll (Centro agroalimentare Levante ligure e Lunigiana) e se ciò è avvenuto anche nel 2019 o il “Pallodola” ha provveduto autonomamente. “La società ha qualche problema di liquidità – ha replicato Baroni - ed è prassi consolidata che il Comune anticipi il pagamento della rata e venga rimborsato successivamente dalla società che si è rimessa quasi in linea, confidiamo che nel giro di qualche mese si riesca ad attivare circolo virtuoso per cui provveda direttamente. Per ora è stato così”.



“Rampi oggi cerca di far galleggiare la barca – ha detto Giorgi - ma fece fuoco e fiamme quando all'opposizione contestammo la nomina di un fedelissimo Pd alla guida del Calll (Giovanni Destri poi sostituito nel novembre 2018 da Andrea Parmigiani). Mercato ortofrutticolo che ha sette milioni di debiti e garanzie scellerate del Comune che in barba ai contratti con la partecipata anticipa anche le rate con le banche facendosele rimborsare nel tempo anziché farsi girare il contante per liquidare la rata semestrale. Vi fate beffe del Decreto Madia perché questa partecipata – ha aggiunto – non ha le caratteristiche per continuare ad esserla visto che non porta né interessi né benefici all'ente. Anzi, vivendo prevalentemente di affitti se questi venissero meno il Comune sarebbe anche costretto a sobbarcarsi i debiti. Siete in perfetta continuità con chi c'era la prima”.



Pronta la replica dello stesso Rampi che ha esteso il discorso anche alle altre due società controllate dal Comune: “Non vediamo l'ora di parlare, magari in un consiglio comunale dedicato, delle nostre partecipate – ha sottolineato il presidente del consiglio – come Calll, Itinerari Culturali e Sarzana patrimonio e servizi. Su quest'ultima in particolare la Corte dei conti chiede di sapere se esista una stima, al momento del riacquisto, degli immobili di Piazza Terzi, chiede come mai il riacquisto dei beni sia avvenuto a prezzo superiore a quello in cui era stato venduto e soprattutto come sia possibile che nei primi tre anni di gestione della società di valorizzazione immobiliare non si evidenziassero oneri finanziari. La società – ha puntualizzato – ha sicuramente un debito ormai inesigibile – coperto da accantonamenti – di oltre un 1,8 milioni che il Comune ha perso. Somma alla quale si aggiungono gli oneri di urbanizzazione monetizzati per il riacquisto dei beni. Parleremo delle operazioni finanziarie svolte da Sps e mai concluse, su questo argomento Giorgi sfonda una porta aperta”.