Vezzano, svastica e scritte fasciste ai Prati

Sarzana - Val di Magra - Proprio nel giorno in cui, un passo alle spalle del Golfo, i capi di Stato italiano e tedesco - Sergio Mattarella e Frank Waler Steinmeier - si ritrovano a Fivizzano per una toccante cerimonia in memoria delle stragi nazifasciste, ai Prati di Vezzano, sotto il ponte di Via Don Minzoni, appaiono scritte inneggianti al fascismo ('W il Dux') e una svastica. A denunciare il fattaccio, Cinzia Calanchi, candidata sindaco del centrodestra e ora capogruppo di opposizione in consiglio comunale.



"Non mi importa se è una bravata di ragazzini o una scritta di adulti - ha scritto su Facebook postando alcune foto dei graffiti -, è inammissibile leggere frasi offensive alla democrazia di questo tipo! Mi vergogno per chi le ha scritte e se leggeranno questo post spero lo facciano anche gli autori di questo gesto deplorevole, ma purtroppo non credo lo faranno perché chi scrive certe cose non ha senso civico, del pudore, e non ha sentimenti. Queste scritte offendono la nostra comunità e ne chiederò la cancellazione immediata. Io non ho vissuto i tremendi momenti in cui le svastiche erano appese ai palazzi ma ci sono esseri umani che hanno perso la vita nei campi di concentramento e non solo ... come si possono ancora vedere certi oltraggi? Il pensiero che ragazzi dell’età di mia figlia possano solo aver avuto il tempo e il pensiero di scrivere sotto un ponte frasi odiose mi fa vomitare".