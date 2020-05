Vezzano, mozione della Lega a sostegno della Pubblica assistenza

Sarzana - Val di Magra - “La Lega sarà sempre al fianco dei volontari impegnati ogni giorno in prima linea a bordo delle ambulanze per far fronte all’emergenza. Per questo motivo stamattina ho depositato una mozione urgente per chiedere al Sindaco e alla giunta comunale di Vezzano di supportare concretamente la Pubblica Assistenza. Il grande impegno dei volontari merita un riconoscimento da parte delle istituzioni”.



Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega a Vezzano Ligure Jacopo Ruggia, che aggiunge: “Nella nostra mozione chiediamo al Sindaco di sostenere le richieste delle associazioni alla Regione e alla Protezione civile nazionale. Nei giorni scorsi i rappresentanti di ANPAS, Croce Rossa e CIPAS hanno richiesto il rimborso per l’acquisto dei dispositivi di protezione e per la sanificazione dei mezzi: si tratta di costi importanti che la Regione si è resa disponibile a inserire nella rendicontazione delle spese complessive dell’emergenza a caricato della Protezione civile nazionale. Con il nostro documento, in più, impegniamo l’amministrazione a richiedere parità di trattamento e sostegno su tutto il territorio regionale alle associazioni che garantiscono il servizio in ambulanza durante questo periodo di emergenza”.



“Terminata l’emergenza – conclude Ruggia – sarà necessario inoltre valorizzare l’impegno della Pubblica Assistenza di Vezzano, che fin dall’inizio dell’epidemia ha dato la disponibilità dei suoi mezzi, dei suoi volontari e dei suoi dipendenti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con un grandissimi sacrificio, e anche di tutte le associazioni del territorio provinciale che hanno garantito con lo stesso impegno la lotta al Covid-19. C’è bisogno di un riequilibrio economico volto alla sostenibilità dei servizi in ambulanza rispetto all’area metropolitana”.