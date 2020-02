Vezzano, messa in sicurezza idrogelogica tra le priorità del Piano delle opere

Sarzana - Val di Magra - E' un Piano triennale delle opere pubbliche da circa 3 milioni e 600mila euro quello approvato in questi giorni dall'amministrazione comunale di Vezzano ligure, guidata dal sindaco Massimo Bertoni. Un carnet che vede nella prima annualità, il 2020, una serie di realizzazioni che nelle carte sono contrassegnate come massime priorità. In questa categoria si trovano l'adeguamento sismico dell'ex scuola elementare dei Prati di Vezzano (152mila euro), gli interventi di messa in sicurezza, sempre ai Prati, del torrente Cantarana e del canale Molinello (II stralcio, 350mila euro), il completamento del progetto di recupero, risanamento conservativo e riqualificazione delle pavimentazioni dei percorsi storici di Vezzano bassa (154mila euro), la manutenzione del patrimonio viabile comunale (70mila euro) e interventi di asfaltatura delle strade comunali (60mila euro). Di massima priorità sono ritenuti anche gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in località Fornola, ma sono in programma, stando al Piano, per il 2021. Interventi il cui costo stimato è di 475mila euro, cioè a pratica più onerosa del programma triennale delle opere pubbliche.