Vezzano, la replica di Palazzo civico: "Mascherine, Ruggia chieda alla Regione"

Sarzana - Val di Magra - Intervento del sindaco e della giunta comunale di Vezzano Ligure



Rimaniamo sorpresi nel leggere le dichiarazioni rilasciate dall’esponente della Lega, nonché capogruppo consiliare del Comune di Vezzano ligure, Jacopo Ruggia, con le quali avanza richieste riguardanti la necessità di maggiori controlli e un obbligo generalizzato di utilizzo delle mascherine a tutta la popolazione quando si reca all'esterno per soddisfare i propri bisogni essenziali. Innanzitutto ricordiamo al Consigliere Ruggia che per obbligare le persone ad utilizzare le mascherine è necessario che queste siano disponibili per tutti. Al Comune di Vezzano Ligure sono arrivate 850 unità, ed il consigliere era presente quando abbiamo fatto notare l'enorme difficoltà nel reperirne; tale numero, inoltre, è evidentemente esiguo per il fabbisogno del territorio oltrechè essere per giunta di qualità molto bassa.



Abbiamo provveduto comunque alla distribuzione di 450 mascherine agli esercizi commerciali e nel numero di circa 150 tra i volontari della pubblica assistenza, dipendenti comunali ancora operativi e volontari della protezione civile. Complessivamente rimangono ancora circa 250 unità da distribuire sul territorio. Questa è la reale situazione e non il mondo dei sogni fatto di decisioni miracolose che ogni volta dobbiamo sentire. Addirittura si chiede ad un organo comunale di intraprendere azioni che in questo momento non ha potere di intraprendere; innanzitutto per le misure più restrittive che sarebbero da adottare crediamo illogico emettere ordinanze per l’uso obbligatorio di dispositivi di cui non si ha disponibilità a sufficienza ed inoltre, come stiamo assistendo nella regione Lombardia e Toscana, è evidente che un obbligo del genere debba essere prescritto dagli organi superiori. Crediamo infatti che richieste e suggerimenti di questo tipo vadano rivolte ad un’Amministrazione regionale, agli assessori preposti ed attendere da loro risposte in merito e facendogli anche presente che ad oggi non è stata ancora in grado di tutelare adeguatamente nemmeno gli operatori sanitari in prima linea.



Concludiamo ringraziando tutti i volontari che stanno prestando la loro opera in questo grave momento, gli operatori sanitari che sono sempre in prima linea per salvare vite spesso mettendo in pericolo la loro e la stragrande maggioranza della popolazione vezzanese che si è adeguata ai divieti e con pazienza e fatica porta il suo contributo per vincere questa battaglia. Mi raccomando rimanete a casa anche nei prossimi week end di festa.



Il sindaco di Vezzano Ligure, Massimo Bertoni

La Giunta Comunale