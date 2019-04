Vezzano, la Lega balla da sola: "Impossibile candidato unico centrodestra, nostro nome è Ruggia"

Sarzana - Val di Magra - Il centrodestra si appresta ad affrontare diviso le elezioni comunali di Vezzano, una delle tornate più importanti di questa primavera. A chiarirlo, con una nota, il segretario provinciale della Lega, Fabrizio Zanicotti. "Vista l’impossibilità, per i partiti del centrodestra, di convergere su un candidato sindaco da tutti condiviso per la prossima tornata elettorale che vedrà il rinnovo dell’amministrazione di Vezzano Ligure, la Lega ufficializza la candidatura a sindaco di Jacopo Ruggia , giovane graduato della Marina Militare, sulle cui capacità e sul cui dinamismo conta per poter offrire alla comunità vezzanese una opportunità di reale cambiamento. Sentiamo il bisogno di aria fresca e pulita e non possiamo più fidarci di personaggi compromessi col passato e che , per troppo tempo , sono rimasti sordi alle esigenze dei cittadini. Presto sarà resa nota la lista dei candidati consiglieri, composta da persone qualificate, il cui unico intento è quello di far riemergere Vezzano Ligure dal degrado in cui la sinistra l’ha precipitata in oltre 70 anni di malgoverno". Da aspettarsi quindi l'ufficializzazione di un candidato del centrodestra: da valutare in questo senso fin dove di spingerà l'impegno della vezzanese Patrizia Saccone, consigliere comunale alla Spezia, ex assessore nel capoluogo. Ma non sono da escludere altri nomi. Intanto sul fronte centrosinistra pare rafforzarsi la pista che porta al segretario Pd Simome Regoli.