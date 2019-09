Vezzano, la Lega: "Molinello dimenticato, non a cittadini di Serie B"

Sarzana - Val di Magra - "Come gruppo Lega Salvini Premier non lasciamo indietro nessuno. Questo luogo dimenticato di Vezzano, ossia la zona del Molinello ai Prati, è da tempo interessato da miasmi insopportabili, provenienti dal gasolio dotto. Senza puntare il dito contro nessuno, chiediamo al sindaco che faccia una volta per tutte chiarezza, visto che è responsabile della salute dei suoi cittadini. Dopo ciò che è accaduto martedì scorso, con non poche reazioni di salute tra i residenti della zona, vogliamo delle delucidazioni sulla salubrità della zona". Lo dichia Jacopo Ruggia, capogruppo Lega nel consiglio comunale di Vezzano Ligure, insieme al consigliere della Lega Carlo Tangerini. "Porteremo la questione in consiglio comunale - continuano -. Non possono esserci cittadini di serie B, le cui esigenze non vengono prese in considerazione dall’amministrazione comunale. Con la raccolta firme che abbiamo promosso, con le interrogazioni e con tutti gli strumenti democratici a nostra disposizione, porteremo all’attenzione della massima assemblea cittadina questo serio problema che intacca la salute di molte persone. Fino ad oggi l’amministrazione non ha dato risposte concrete a questa criticità, che va affrontata e non nascosta come la polvere sotto il tappeto. Noi non molleremo, staremo sempre a fianco dei cittadini, soprattutto quelli che oggi si trovano a dover lottare per vedersi riconosciuti un loro sacrosanto diritto, quello alla salute".