Vezzano, l'opposizione: "Consiglio comunale fisicamente in aula? Non scherziamo"

Sarzana - Val di Magra - "Ci dispiace dover aprire una forte polemica nel bel mezzo di un’emergenza sanitaria senza precedenti, ma faremo un torto enorme a tutte le persone che ci hanno votato nella speranza, che fossimo noi quel cambiamento che la maggioranze dei vezzanesi sognavano". Lo dichiarano congiuntamente gli esponenti dell'opposizione di Vezzano ligure Jacopo Ruggia, Carlo Tangerini (Lega), Cinzia Calanchi (Alternativa per Vezzano) e Tiziano Pucci (M5S).

"Fino adesso abbiamo sopportato per evitare scontri, ma ora non possiamo più tacere - continuano -. Dall’inizio di questo mandato non siamo mai stati coinvolti in nessuna decisione, come se le 2432 persone che ci hanno votato non avessero voce in capitolo. Ma speravamo, che, almeno durante la più grande emergenza dopo il secondo dopoguerra, si mettesse da parte l’appartenenza politica per fare quadrato per vincere tutti insieme questo terribile nemico comune, invece niente, si continua a tenere fuori da ogni decisione l’intera opposizione, come per esempio la modalità di distribuzione delle mascherine reperite fino ad oggi dal comune. Ricordiamo che venerdì 10 aprile inizierà su tutto il territorio dello spezzino, grazie a regione liguria, la distribuzione delle mascherine a tutta la popolazione".



"Questa mattina mercoledì 8 aprile durante una riunione skype dove erano presenti i capigruppo e il vice sindaco (l’unica riunione dall’inizio dell’emergenza oltre quella di sabato mattina 4 aprile dove erano presenti i capigruppo più il sindaco) - prosegue la nota -, la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il vice sindaco che ci comunica che entro il 24 aprile sarà svolto il consiglio comunale non in via telematica come tutti davamo per scontato, bensì in forma standard, fisicamente presenti nel consiglio comunale: ma scherziamo?! Subito l’intera opposizione si è dichiarata contraria , ma addirittura e per l’ennesima volta anche il capogruppo di maggioranza (Roberto Maldini, ndr) riteneva assolutamente inopportuno lo svolgimento del consiglio comunale fisicamente presenti in consiglio. Ripetiamo, perché non vogliamo che passi inosservato, non è la prima volta che durante riunioni di capigruppo o commissioni il capogruppo di maggioranza si trova su una posizione diametralmente opposta al pensiero del suo sindaco e della sua giunta. Ci chiediamo se esiste o è mai esistita una vera maggioranza a sostegno di un sindaco eletto con i voti del Pd e poi passato con i renziani?".



"Ci vediamo costretti - concludono - in modo che nessuno pensi che non abbiamo idee ad elencarne alcune qui in questo nostro comunicato: risolvere subito, creando un tavolo di collaborazione con i sindaci di Follo ed Arcola per regolamentare l’afflusso degli abitanti di Follo verso il Basko di Bottagna e il riversarsi di chi abita ad Arcola verso l’Eurospin di Fornola, (magari in base ad un ordine alfabetico); ripetiamo maggiore presenza dei vigili sul territorio con almeno due volanti e non con una come accade ora, sempre in collaborazione con i carabinieri del territorio; ripetiamo, rendere obbligatorio uscire di casa con naso e bocca coperti, basta anche una sciarpa; abbiamo persone stupende al servizio del cittadino, che sono i quasi trenta uomini che conpongono la straordinaria Protezione civile e A.I.B., tenuta inspiegabilmente ai box da un’amministrazione che sembra non prendere decisioni per non sbagliare. Ma noi ripetiamo con forza che chi amministra deve avere il coraggio e gli attributi di prendere decisioni (a volte anche difficili e drastiche ce ne rendiamo conto) per il bene della sua comunità".



COVID-19, I NUMERI SPEZZINI E LIGURI, 8 APRILE 2020



CROLLA IL PONTE DI ALBIANO, COMMISSIONE DI INDAGINE



MULTE E DENUNCE. E A PASQUA SARA' GIRO DI VITE



MASCHERINE PER TUTTI I LIGURI, ARRIVANO PER POSTA