Vezzano, il centrosinistra chiude la campagna: "Ascolto e passione"

Sarzana - Val di Magra - Nella serata di oggi, venerdì 24 maggio, alle 18, in Piazza del popolo a Vezzano basso, si chiuderà la campagna elettorale della lista di centrosinistra Vezzano Democratica, che candida a sindaco Massimo Bertoni. Seguirà un aperitivo di ringraziamento. “E’ stata una campagna elettorale intensa e appassionante – commenta Bertoni -, con più di venti iniziative suddivise tra incontri con i cittadini e realtà associative e imprenditoriali e sempre caratterizzate da una partecipazione attiva, talvolta critica, ma corretta e costruttiva, espressione di quei valori di democrazia cui la nostra lista si richiama, non solo nella denominazione, ma nel comune sentire dei suoi componenti, che ringrazio per la passione e la disponibilità dimostrata. Abbiamo ascoltato molto e molto abbiamo proposto. Abbiamo accettato osservazioni, anche aspre, in merito ad errori commessi in passato - perché solo chi fa sbaglia - e abbiamo rivendicato con forza invece i risultati positivi raggiunti, uno per tutti la completa messa in sicurezza sismica ad antincendio delle nostre scuole”. Sono dodici gli ambiti su cui è articolato il programma: tra questi Territorio da vivere e tutelare, Coesione sociale, Amministrazione efficace, Ambiente e nuove economie, Educazione, istruzione e formazione e Le idee concrete per le frazioni e i borghi.



“In ogni incontro, non solo a seguito di specifiche richieste dei cittadini, ma per preciso convincimento nostro – conclude Bertoni -, abbiamo ribadito il nostro secco rifiuto all’installazione a Saliceti dell’impianto biodigestore, denunciando l’equivoco comportamento delle forze politiche attualmente al governo della Regione e l’ambigua posizione di alcuni dei nostri avversari nell’attuale competizione elettorale, in merito a questo tema. Abbiamo ascoltato ed abbiamo proposto, abbiamo dimostrato esperienza e competenza, rivendicato valori e richiesta fiducia, dichiarato passione per la nostra comunità che ringrazio e che, come recita la parte finale del preambolo al nostro programma, “cresce e lavora, orgogliosa del proprio passato, ma proiettata verso il futuro, ‘bella da vivere’, che merita tutti i nostri sforzi e le nostre energie”. Porteremo le riunioni del Consiglio Comunale in tutte le frazioni e istituiremo indirizzi e-mail istituzionali per ogni consigliere eletto per permettere sempre e comunque un contatto diretto tra le persone e i loro rappresentanti politici. Abbiamo capito che è tempo di tornare a parlare con le persone in mezzo alle persone”.