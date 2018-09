Vezzano, il Pd sgombra il campo: "Sì al digestore. Ma non a Saliceti"

E l'assessore all'Ambiente conferma che la posizione dell'amministrazione è la stessa del partito.

Sarzana - Val di Magra - “Il Partito democratico di Vezzano dice sì al digestore anaerobico di rifiuti organici, ma non a Saliceti. Perché il nostro territorio ha dato a sufficienza. Questa è la nostra linea, una linea chiara, e ce ne assumiamo la responsabilità”. Così ieri sera Simone Regoli, segretario del Pd vezzanese, alla partecipata assemblea organizzata dal partito al centro sociale del paese. Un'iniziativa alla quale, portando apprezzato un contributo tecnico, hanno preso parte in qualità di relatori il giurista ambientale Marco Grondacci, l'avvocato attivista Rino Tortorelli e Federico Borromeo di Legambiente. Assente il sindaco Pd di Vezzano Fiorenzo Abruzzo, sempre più nel 'mirino' della polemica per non aver preso parte, dalla scorsa primavera fino ad oggi, ai vari appuntamenti dedicati alla discussione sul digestore, compresi i due consigli comunali di Santo Stefano dedicati al tema a cui era stato invitato. Dal pubblico a più riprese si sono levate voci contro il primo cittadino, 'colpevole' di essere a favore dell'impianto a Saliceti, questo almeno secondo la vox populi. Che rumoreggia non sul nulla, ma sul possibilismo manifestato da Abruzzo la scorsa primavera in occasione di un'assemblea alla ex Vaccari (QUI) e sulla prolungata 'latitanza' della massima autorità cittadina nell'ambito del confronto pubblico. Ad ogni modo, venerdì prossimo il digestore troverà spazio in consiglio comunale, una discussione attesa da mesi, alla quale naturalmente non potrà sottrarsi il primo cittadino.



“Siamo contenti di sentire che il Pd ha questa posizione – ha dichiarato Nicla Messora, vice sindaco di Santo Stefano, salita a Vezzano in compagnia del capogruppo di maggioranza Salvatore Stelitano -. Ci rassicura in merito ad alcune voci e dichiarazioni che erano circolate, e che ci avevano fatto preoccupare. Ora però anche Vezzano deve concretizzare, produrre atti ufficiali. Noi a Santo Stefano il nostro no in consiglio lo abbiamo espresso già due volte (QUI) e ora intendiamo rivolgersi a un legale perché ci affianchi in questa battaglia. Il timore è quello di trovarsi di fronte a un'iniziativa del tutto privata e privatistica, al rischio che poteri e interessi camminino sopra le facoltà amministrative”.



All'assemblea di ieri hanno preso parte anche esponenti della giunta Abruzzo, in particolare l'assessore a Cultura e Turismo Paola Baldini e l'assessore ad Ambiente e Lavori pubblici Massimo Bertoni, intervenuto sul finale, poco prima della mezzanotte. “La posizione dell'amministrazione è di contrarietà al digestore a Saliceti, perché abbiamo già dato. Questo naturalmente non vuol dire che vogliamo mandarlo a Boscalino”, ha affermato, sovrapponendo la posizione dell'amministrazione a quella del partito che l'amministrazione stessa esprime.



Appuntamento quindi a venerdì pomeriggio in sala consiliare, per aggiungere un altro tassello alla travagliata vicenda del digestore.