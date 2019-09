Vezzano, il Pd chiama a raccolta iscritti e simpatizzanti

Sarzana - Val di Magra - E’ fissata per il prossimo giovedì sera, alle ore 21, presso la sede del Circolo Pd di Vezzano

Ligure, in via Aurelia 137 ai Prati di Vezzano, la riunione degli iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico del Comune. "Si discuterà dell’attuale situazione politica nazionale - spiega il coordinatore Dem vezzanese Simone Regoli -, che vede il Partito Democratico impegnato in un’azione non facile di Governo, attraversato da sussulti, annunciati abbandoni e nuove adesioni, ma ugualmente impegnato in una ridefinizione di prospettive, di assetti organizzativi centrali e locali e sempre fedele ai valori di uguaglianza, giustizia sociale, solidarietà che ne sono il patrimonio intangibile. Saranno presenti esponenti della Direzione Provinciale con i quali si approfondiranno analisi e si imposteranno le azioni di mobilitazione previste per i prossimi giorni di Ottobre. Si auspica la partecipazione dei Cittadini che guardano con interesse all’esperienza del Partito Democratico, ma anche di coloro che al Partito vogliono muovere critiche ed osservazioni, anche aspre, convinti che il dialogo ed il confronto siano le sole armi per affrontare il disagio che attraversa la nostra società".