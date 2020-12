Vezzano dice no alla variante, digestore 'respinto'

Sarzana - Val di Magra - Con il voto favorevole della maggioranza e del consigliere del Movimento cinque stelle Tiziano Pucci e l'astensione di Lega e Alternativa per Vezzano, stasera il consiglio comunale vezzanese si è espresso contro la variante urbanistica necessaria per realizzare il biodigestore di Saliceti, il cui iter procedurale domattina avrà una tappa fondamentale nella Conferenza dei servizi decisoria. Una seduta che vedrà l'amministrazione Bertoni portare, a sostegno del no all'impianto, il documento approvato stasera. La seduta si è svolta a porte chiuse per ragioni anti contagio, nonostante la convocazione pubblicata in settimana in Albo pretorio parlasse di seduta pubblica (versione corretta solo oggi con una news sul sito istituzionale dell'ente, permanendo tuttavia la precedente convocazione in Albo). Impossibile quindi fornirne un racconto più dettagliato, stante sia l'assenza di un servizio streaming, sia il niet alla richiesta di seguire la seduta (come stampa) quantomeno dall'esterno della sala. In settimana associazioni e comitati avevano altresì chiesto, invano, di poter assistere con una delegazione ristretta, visto il rilievo del tema.