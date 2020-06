Sarzana - Val di Magra - Cambia il capogruppo di maggioranza a Vezzano Ligure. Un avvicendamento programmato, nell'ottica di una turnazione studiata per dare un po' di 'esperienza' a tutti. Il passaggio del testimone tra Roberto Maldini e il neo capogruppo Daniele Tintori sarà ufficializzato in occasione del prossimo consiglio comunale, in programma il 29 giugno. La seduta si terrà ancora a porte chiuse in ossequio alle norme anti contagio.