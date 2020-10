Vezzano, Ruggia: “Slitta ancora la riapertura della scuola, amministrazione incapace”

Sarzana - Val di Magra - “Slitta ancora la riapertura della scuola dei Prati, che non riaprirà il 5 ottobre come promesso dal sindaco di Vezzano ma se saremo fortunati il 19, a patto che arrivino in tempo le finestre per le aule. L’amministrazione ha avuto sei mesi per terminare i lavori e non è riuscita nemmeno a montare in tempo gli infissi! È un vero scandalo”.



Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega a Vezzano Jacopo Ruggia, che aggiunge: “Dopo aver riaperto il piano terra della scuola con la vergogna dei pannelli in plexiglass al posto delle finestre, ieri l’amministrazione in un incontro con i rappresentanti dei genitori, a cui ovviamente non siamo stati invitati, ha annunciato che la riapertura sarà ulteriormente rimandata in attesa che arrivino le finestre. Forse la scuola potrà riaprire il 19 ottobre, ma non c’è niente di certo, mentre le famiglie patiscono un grande disagio a causa dell’incapacità del Comune. Perché sindaco e giunta in tutti questi mesi non hanno pensato a delle sedi alternative dove poter svolgere le lezioni?”.



“A scandalo si aggiunge scandalo, visto che le aule al piano terra sono state riaperte con pannelli in plexiglass che però lasciano delle aperture con l’esterno – conclude Ruggia – In che condizioni hanno fatto lezione gli alunni in questi giorni di maltempo? È entrata della pioggia all’interno delle aule? Sono domande che non dovremmo nemmeno porci se avessimo un’amministrazione seria e capace”.