Vezzano, Ruggia (Lega): "Via Lozzana chiusa da sette mesi, basta immobilismo"

Sarzana - Val di Magra - “Da ben sette mesi la strada di via Lozzana, a Vezzano, è stata chiusa al transito veicolare e pedonale con un’ordinanza del Comune per il rischio di caduta di alberi. I cittadini che abitano nella zona mi hanno contattato perché sono letteralmente esasperati, da mesi sono costretti a fare un percorso più lungo con molti disagi”. Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega a Vezzano Jacopo Ruggia, che aggiunge: “Ho effettuato un sopralluogo, fermandomi prima della transenne che bloccano il passaggio, e ho notato come la strada sia completamente abbandonata, con alberi caduti e non ancora rimossi. I cittadini mi hanno fatto notare come il Comune da ormai sette mesi non abbia eseguito alcun intervento di ripristino della sicurezza, lasciandoli di fatto nel completo abbandono e danneggiando una strada aperta al transito fin dagli anni ’70 per spostamenti essenziali, anche ai fini della sicurezza pubblica. Fra l’altro il sedime stradale è sterrato e soggetto ad erosione ogni volta che si verifica una precipitazione intensa. In più, da anni ormai, i cittadini di Lozzana chiedono al Comune l’istituzione di un consorzio, previsto dalla normativa vigente, per la gestione della strada. Basta con l’immobilismo. Il Comune intervenga al più presto, metta in sicurezza la strada permettendo finalmente ai residenti di tornare a vivere in una condizione di normalità dopo mesi di abbandono”.