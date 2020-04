Vezzano, Ruggia (Lega): “Sindaco attui misure ancora più stringenti”

Sarzana - Val di Magra - “È il momento di attuare misure ancora più stringenti, chiedo al Sindaco di reperire le mascherine che mancano ( se quelle a disposizione non bastano) per avere il numero sufficiente a distribuirne una ad ogni nucleo famigliare. Questa distribuzione dovrà essere effettuata dalla protezione civile , che adotterà il metodo che riterrà più sicuro ( per esempio frazionando la distribuzione in ordine alfabetico).

Fatto ciò emanare un’ordinanza che obblighi nei luoghi chiusi (come ad esempio supermercato) l’utilizzo della mascherina, che preveda una sanzione per chi non la rispetta. Tutto ciò credo che aiuterebbe il primo obiettivo che è il contenimento del contagio. Punto due rimodulare l’orario dei Vigili urbani in modo da fare circolare contemporaneamente almeno due unità mobili e non una come accade ora, questo per avere maggiore possibilità di controllo del territorio sempre in collaborazione con il comando dei Carabinieri.



In questo momento è importante fare squadra per uscire prima possibile da questa emergenza, quindi ritengo che ognuno di noi debba, nel nostro piccolo, fare la propria parte . Con le belle giornate si rischia che le persone escano non rispettando le regole, pertanto vi esorto a continuare a stringere i denti e restare a casa. Come sempre noi della Lega,anche dove siamo in minoranza, cerchiamo sempre di dare il nostro contributo per il bene dei nostri cittadini senza cadere in sterili polemiche. Spero che tutto ciò possa essere di aiuto nella lotta a questo maledetto virus. Anche un contagiato in meno (soprattutto se anziano) è una vita salvata”.