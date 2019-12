Vezzano, Regoli: "Ristoro per digestore una ambigua regalia"

Sarzana - Val di Magra - “Il nostro bilancio è sano ma sconta qualche criticità per quello che è il contesto socioeconomico in cui viviamo. Se dovessimo fare un paragone con la vita di tutti i giorni, il Comune sarebbe una famiglia monoreddito con coniuge e due figli a carico”. Parola di Simone Regoli, vice sindaco e assessore al bilancio del Comune di Vezzano, nel corso dell'ultimo consiglio comunale. “Nonostante ciò, a differenza di altri Comuni, non abbiamo usufruito di quel 'ristoro ambientale' proposto da Iren-Recos a inizio 2019. Circa 32mila euro che ci avrebbero fatto comodo, ma riteniamo che tale somma, oltra ad avere una dubbia natura tecnica, non sia in alcun modo da accettare perché ristori di qualunque tipo devono essere decisi a seguito di incontri e discussioni, e non calati dall'alto come ambigue regalie”. Un ristoro proposto naturalmente a compensazione della futura installazione del biodigestore