Vezzano Ligure, Calanchi: "La situazione dell'Isa 11 va risolta al più presto"

Sarzana - Val di Magra - “Non sono intervenuta nella discussione apertura/chiusura plesso Prati Sarciara fino ad oggi. Ho preferito ascoltare le versioni dell'Istituto Isa 11 ,dell'Amministrazione Comunale e dei genitori degli alunni;ho preferito vedere di persona l'Istituto,visitarlo al suo interno e rendermi conto dello stato delle cose”. Lo sostiene con forza il consigliere di minoranza Comune di Vezzano Ligure Cinzia Calanchi prosegue in una nota: “E' evidente che esistono dei dati oggettivi: le classi non hanno finestre e al loro posto ci sono pannelli che evidentemente non tengono al caldo gli alunni. Manca il portone di entrata e la scuola ,almeno alla settimana scorsa,era ancora un cantiere con operai al lavoro. E' evidente che qualche problema c'è stato e quel problema non si può chiamare covid 19 quando la fine lavori,dall'inizio,ha come termine novembre 2020;forse occorreva fare un appalto che avesse scadenza 1 settembre e non novembre visto che l'inizio dell'anno scolastico era fissato in data 14 settembre”.

“E' evidente – prosegue Calanchi - che i genitori siano contrariati e preoccupati per scelte che li hanno coinvolti loro malgrado;lasciare intere classi in didattica a distanza non è solo un problema inerente il metodo di insegnamento, ma anche anche di logistica...siamo sicuri che tutti abbiano una linea adsl veloce? i genitori che lavorano e non sono supportati da nonni a chi lasciano in gestione i figli? I ragazzi?i ragazzi sono meravigliosi e hanno spirito di adattamento che noi genitori non immaginiamo e hanno affrontato questo mese di "scuola in progress"con entusiasmo ,grazie agli educatori che sia in presenza per la primaria che a distanza per la secondaria hanno fatto in modo di annullare le problematiche che oggettivamente esistono. A loro,ad insegnanti ed alunni ,il mio ringraziamento,senza dimenticare i genitori,tutti,che in ogni caso ,magari non propriamente d'accordo,ma hanno sopperito alle mancanze che oggettivamente sono state loro causate.

Leggo sul sito dell'Istituto Isa 11 un comunicato dove viene reso orario provvisorio fino a 18 ottobre e definitivo dal 19 ottobre che mi porta quindi a pensare che dal 19 ottobre le lezioni,tutte,vengano espletate in presenza ,in sicurezza con lavori completati. Nel sito del Comune di Vezzano Ligure non ho trovato alcun avviso inerente lo stesso argomento mentre ritengo che forse doveva essere inserito ancor prima del messaggio dell'Istituto, magari anche con scuse per, cito dal sito dell'Isa 11,il considerato l'ulteriore ritardo nella consegna degli infissi”.

“Già – scrive ancora Calanchi - l'amministrazione di cui faccio parte non "spicca"per velocità nelle comunicazioni ,a volte dimentica di avvisare addirittura i consiglieri,non tutti ,solo quelli di minoranza. Per chiudere non sarei onesta e corretta se non dicessi che il plesso scolastico Prati Sarciara sarà e diventerà un plesso bellissimo, un orgoglio per il nostro paese,che probabilmente farà dimenticare i disagi e i problemi creatisi; ma questa situazione iniziale ,a mio parere,doveva essere gestita diversamente a monte e non con rattoppi in progress che hanno creato e creano disagi e malumori che potevano e dovevano essere evitati".