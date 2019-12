Vezzano, Lega: "Pronti a filmare il consiglio con i nostri telefoni"

Sarzana - Val di Magra - “In consiglio comunale la maggioranza di centrosinistra ha bocciato la nostra mozione che chiedeva la registrazione audio e video delle sedute. È un comportamento che dimostra ancora una volta la scarsa trasparenza dell’amministrazione”. Lo affermano in una nota il capogruppo della Lega Jacopo Ruggia e il consigliere Carlo Tangerini, che proseguono: “A fine novembre il sindaco Massimo Bertoni, che ricopre anche il ruolo di presidente del consiglio comunale, invece di garantire il corretto svolgimento dell’assemblea si era permesso di zittire i consiglieri di opposizione, dopo la presentazione di una mozione scriteriata da parte della maggioranza. Un comportamento inqualificabile, per il quale avevamo richiesto le registrazioni della seduta. Ora scopriamo che non esiste alcuna registrazione, ma solo una verbalizzazione che non riporta i passaggi critici che avevamo denunciato. Per questo abbiamo chiesto che anche il consiglio comunale di Vezzano, come accade da anni in molti altri Comuni, provveda alla registrazione audio e video delle sedute dell’assemblea: in questo modo i cittadini potrebbero, anche in un secondo momento, seguire il dibattito del consiglio comunale. Sarebbe garanzia di trasparenza e permetterebbe a tutti di farsi un’idea sulla gestione dei lavori dell’assemblea. Siamo anche disposti ad autotassarci per garantire le registrazioni audio e video, per non fare spendere un euro in più al Comune. È inaccettabile che nel 2020 un Comune respinga ogni richiesta di trasparenza. Se non ci sarà un’apertura, siamo pronti a filmare le sedute con i nostri cellulari”.