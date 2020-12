Vezzano, Lega: “Il Comune attivi nuovi buoni alimentari per famiglie e commercianti in difficoltà”

Sarzana - Val di Magra - “In considerazione del protrarsi della situazione emergenziale dovuta al Covid-19, visto il buon risultato ottenuto nel corso del precedente lockdown con l'erogazione di buoni alimentari che hanno costituito un sollievo per un buon numero di famiglie, chiediamo al Sindaco di Vezzano di attivare nuovamente la medesima agevolazione in vista delle festività natalizie”.

Lo affermano in una nota i consiglieri comunali della Lega di Vezzano Ligure Jacopo Ruggia e Carlo Tangerini, che aggiungono: “Viste le numerose segnalazioni che abbiamo ricevuto dagli abitanti di Vezzano, che hanno chiesto nuovamente i buoni alimentari, siamo sicuri che l'iniziativa possa contribuire a supportare cittadini, famiglie e commercianti del nostro territorio. Siamo convinti che attivando subito gli uffici comunali per realizzare un nuovo bando si possa avviare la distribuzione di buoni alimentari già dal mese di dicembre”.



“Ci chiediamo perché questa misura non sia stata inserita nella relazione di bilancio che è stata presentata durante il consiglio comunale di lunedì scorso – concludono Ruggia e Tangerini –. Ci auguriamo che la maggioranza di centrosinistra di Vezzano non dimostri la stessa incoerenza del Pd e di Italia Viva della Spezia, che sono arrivati al punto di votare contro l’utilizzo di 458 mila euro per il Fondo povertà e 494 mila euro per l’erogazione dei buoni spesa alle persone in difficoltà, due misure stabilite dallo stesso governo di cui Pd e Italia Viva fanno parte”.