Vezzano, Calanchi presidente della Commissione bilancio e sviluppo economico

Sarzana - Val di Magra - Ieri mattina in Comune a Vezzano Ligure si sono svolte le elezioni dei presidenti delle Commissioni consiliari permanenti. Cinzia Calanchi, consigliere di minoranza Alternativa per Vezzano, stata eletta presidente della II Commissione con tutti voti favorevoli tranne quello del consigliere dei Cinque Stelle Tiziano Pucci, che si è astenuto.

La II Commissione si occupa di Bilancio e Programmazione ( Finanze – Proprietà Comunali – Inventari – Imposte, Tasse e Diritti – Regolamenti, tariffe e ruoli relativi – Mutui – Tesoreria – Censimenti – Statistica) e Sviluppo economico (Fiere - Mercati – Commercio – Industria – Agricoltura – Pesi e Misure – Turismo – Sport – artigianato – Polizia locale urbana e rurale).

"L'incarico che mi è stato affidato è particolarmente delicato ma sono certa che lavoreremo tutti insieme con serietà ,collaborazione e sempre per il bene di Vezzano. Ringrazio naturalmente tutti per la fiducia che hanno riposto in me", dichiara l'esponente dell'opposizione, già candidata sindaco del centrodestra.