Vezzano, Calanchi: "La prossima volta il sindaco coinvolga la minoranza prima di decidere"

Sarzana - Val di Magra - "A distribuzione modulistica conclusa per la vaccinazione degli over 80 residenti nel Comune di Vezzano Ligure il sindaco, in una call skype da lui richiesta per 'concedere' informazioni varie, chiede alla minoranza l'apporto di idee o consigli in merito all'organizzazione dell'iniziativa vaccinale. A cose fatte? Forse avrebbe dovuto coinvolgerci prima, invece di lasciare che fossimo informati da un post Facebook del 28 gennaio, peraltro senza alcuna menzione sul sito del Comune". Lo afferma in una nota Cinzia Calanchi, consigliere comunale di minoranza di Alternativa per Vezzano



"Forse insieme, ognuno apportando la propria piccola esperienza, avremmo potuto dare una parvenza di organizzazione ad una richiesta fatta da Asl, organizzazione che non comprenda l'inserimento dei moduli, dei vicini di casa, nella cassetta postale dell'abitazione del primo cittadino di Vezzano Ligure; iniziativa apprezzabile ma che non denota una grande pianificazione dell'evento. Preso atto ancora una volta - conclude Calanchi - delle posizioni di questa amministrazione aspetto la prossima iniziativa e quando la leggerò su Facebook inserirò anch'io le mie proposte nella cassetta postale di qualche assessore o consigliere di maggioranza. Chissà... magari questa è la formula vincente".