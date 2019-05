Verso le elezioni, Europa Verde porta i suoi candidati a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Sabato 18 maggio alle ore 11, in piazza Garibaldi a Sarzana, la lista Europa Verde si presenterà. Si tratterà si una importante occasione per conoscere i progetti di una lista, sostenuta dai Verdi e da Possibile, che pone al centro della propria azione la lotta ai cambiamenti climatici e la necessità della crescita di una Europa federale, solidale e nella pace nello spirito di Alex Langer, costruttore di ponti e della Laudato Sii.

Saranno presenti all'incontro: Maurizio Parodi-dirigente scolastico, scrittore, candidato al Parlamento Europeo; Silvia Parodi-ingegnera,candidata al Parlamento Europeo; Paolo Crosignani-epidemiologo, primo creatore di un registro tumori in Italia, candidato al Parlamento Europeo. Francesca Druetti - operatrice culturale,candidata al Parlamento Europeo. Sarà anche una occasione per porre in chiave europea i problemi dell'area spezzina (Bonifiche, centrale,Pitelli, pesca)