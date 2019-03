Verso le amministrative, la lista "Alternativa per Arcola" inizia il suo cammino

Sarzana - Val di Magra - L'aternativa per Arcola c'è! Cospicua e motivata presenza di cittadini all'assemblea convocata da Antonio Parillo promotore di "Alternativa per Arcola". E' nata così a tutti gli effetti con il 22 marzo scorso la lista civica che costituisce una reale alternativa di voto alle prossime amministrative che si terranno il 26 Maggio. Come anticipato dallo stesso logo e simbolo di lista, che uscirà a giorni, ma visibile presso i points informativi, cittadini di ogni pensiero politico e appartenenti un po' a tutte le frazioni del vasto Comune, propongono al centro e come unico obiettivo, Arcola e il benessere dei propri cittadini.



Il dibattito sulla formazione della squadra è appena iniziato nel migliore dei modi, con una concreta partecipazione e disponibilità a mettersi in gioco. L'incontro ha inoltre costituito un direttivo che avrà il compito di ascoltare e promuovere tutte le proposte locali, di organizzare un programma di incontri e di valutare le candidature specifiche, che saranno indicate nei termini stabiliti per la presentazione ufficiale della lista, ma tra i partecipanti sembra già andar per la maggiore una affermazione comune che sintetizza le intenzioni dei componenti "A noi interessa SOLO Arcola!"



Alternativa per Arcola