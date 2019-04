Verdi ed ambientalisti si vedono a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Sabato scorso a Sarzana si è proceduto all'organizzazione del locale coordinamento territoriale del partito dei Verdi e delle forza ambientaliste. Grazie ad una buona partecipazione si è riusciti a strutturare una forza che sicuramente in un territorio martoriato come quello della provincia spezzina ha sicuramente da rappresentare le istanze volte a un rinnovamento della politica e del suo agire alla luce di valori socio culturali di proposta ed azione concreta. Il partito che segue un rinnovamento che è di fatto Europeo tenderà a rinnovare la propria classe dirigente e ad essere forza propositiva politica battigliera e responsabile per portare un contributo come succede in altri paesi (esempio Germania, Austria, Paesi del Nord etc...) per una società moderna che sappia tutelare e valorizzare l'ambiente e l'ecosistema.



Nell'immediato il coordinamento si è attiviato in diverse iniziative tra cui una denucia forte di distruzione della biodiversità marina e danno rilevante al golfo dovuto a una pesca indiscriminata e deregolamentata di fatto oltre ad organizzare momenti di analisi sulle diverse criticità del territorio partendo da Pitelli fino al problema della salute e della vivibilità delle periferie e della città con la centrale Enel. "Il profondo processo di rinnovamento del partio che segue una linea politica nuova ed europea e un avvicinamento costante e contiuo di diversi soggetti siamo sicuri contribuiranno a rendere i Verdi una forza notevole nel panorama politoc ormai tristemente omologato e non curante di diversi problemi che oggi attanagliano il paese - fanno sapere dal coordinamento provinciale - avremo il compito di strutturare il partito e rilanciare un contributo serio concreto e responsabile nella discussione politica odierna anche in vista delle ormai prossime elezioni in diversi comuni ed europei".