Verde pubblico, Casini: "Quartieri in stato di abbandono"

Sarzana - Val di Magra - Il consigliere comunale del Partito Democratico di Sarzana Beatrice Casini ha presentato un'interrogazione urgente in merito alla gestione del verde pubblico da parte della giunta Ponzanelli. In particolare l'esponente dell'opposizione osserva come “i quartieri della città versano in una situazione di abbandono e degrado totale” e “i ripetuti tentativi di segnalazione da parte dei cittadini sono risultati vani”. Per questo chiede a sindaco e assessore ai lavori pubblici “come intendono gestire lo stato di abbandono del verde nel semicentro e nei quartieri della città, quale piano di intervento è previsto, da quando e con quali risorse, sia in termini economici che di personale (borse lavoro oppure cooperativa Maris). Si chiede inoltre – aggiunge Casini – se è stata ampliata la zona di intervento affidata a Maris rispetto agli anni precedenti e nel caso che vengano specificati per iscritto ulteriori costi e le aree di competenza della cooperativa e quella delle borse lavoro”.

“Lo stato di incuria – conclude – crea problemi alla cittadinanza, sia di circolazione, viabilità e visibilità stradale, sia di igiene e salute pubblica”.