Vendita quote Svar, Stelitano non ci sta e si dimette da capogruppo

Sarzana - Val di Magra - Non privo di significative conseguenze politiche per la maggioranza l'ultimo consiglio comunale di Santo Stefano di Magra, che ha visto l'assemblea dare mandato al sindaco Paola Sisti per procedere con vendita a privati di parte delle quote Svar in modo da trovare risorse per realizzare un nuovo plesso scolastico. Il capogruppo di maggioranza Stelitano, infatti, ha criticato questa "privatizzazione fatta da sinistra", astenendosi, e non votando addirittura contro, "per senso di responsabilità". L'esponente Pd nelle ore successive al consiglio ha confermato le dimissioni da capogruppo già palesate nel corso della seduta, nel corso della quale si è detto convinto che si potesse provare ad arrivare alla nuova scuola seguendo altre strade, evitando di rinunciare a "parte del patrimonio Svar".