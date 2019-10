Vandali Sarzana, Mione: "No a gogna". Iacopi: "Bulli strafatti"

Sarzana - Val di Magra - Il raid vandalico sarzanese dello scorso fine settimana, messo in pratica da un gruppetto di ventenni che se l'è presa con piante, arredi e semafori, ha trovato vivace spazio stasera in consiglio comunale. A menzionare per primo la vicenda è stato il consigliere di opposizione Paolo Mione (Sarzana per Sarzana), con concetti decisamente 'impopolari': "Questi ragazzi hanno sbagliato ma non devono pagare oltre le giuste pene previste dalla legge. Sbagliato flagellarli ulteriormente. L'assessore Torri, diffondendo il video postato sui social dai ragazzi stessi, ha commesso un brutto gesto dando vita a una gogna mediatica. Queste persone vanno punite ma anche recuperate. E il Comando di Polizia municipale non deve essere un luogo per fare giustizia: il suo ruolo è assicurare alla legge chi sbaglia". Pronta la replica del capogruppo della Lega Emilio Iacopi: "Cosa vogliamo fare? Giustificare i vandali? Torri ha sbagliato? Ma se sono stati questi bulli strafatti a postare loro stessi il filmato. Speriamo che le famiglie abbiano dato loro una lezioncina. Se mia figlia avesse fatto qualcosa del genere...". Mione ha così domandato all'esponente del Carroccio: "Cosa facciamo? Ergastolo? Pena di morte? Li ammazziamo? Avrebbe voluto portarli in caserma per dar loro due schiaffi?". E Iacopi, che è carabiniere, ha puntualizzato: "Io in trentotto anni nell'Arma non ho mai messo le mani addosso a nessuno, per una questione mia personale... Ma qualcuno le metterebbe anche. Purtroppo la legge non lo permette, non si può fare".