Valori anomali nel Magra, Giampedrone tranquillizza: "Episodio estemporaneo"

Sarzana - Val di Magra - Il consigliere regionale Francesco Battistini (Rete a Sinistra&liberaMENTE Liguria) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega di gruppo Gianni Pastorino, in cui ha chiesto alla giunta quali siano le azioni previste per ridurre i valori anomali riscontrati alla foce del Magra e se si possa escludere che la loro presenza sia la conseguenza di dispersione di materiali o sostanze provenienti da discariche lungo il fiume. Il consigliere ha ricordato le rilevazioni di Arpal, che hanno registrato valori tali da far ipotizzare una contaminazione alla foce del Magra, e l’approvazione nella seduta del 5 maggio 2017, di una mozione in cui si chiedeva l’istituzione di un tavolo di lavoro per la caratterizzazione e geolocalizzazione delle discariche lungo il fiume.

L’assessore all’ambiente Giacomo Giampedrone ha assicurato la massima attenzione del Dipartimento regionale ambiente sulla zona. «Arpal, rispetto La tipologia di contaminazione evidenziata, - ha aggiunto – esclude categoricamente che possa derivare dall’abbandono di rifiuti e si tratta di un episodio estemporaneo». L’assessore ha comunque ribadito che proseguirà il monitoraggio costante nella zona.