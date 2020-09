Val di Magra premia Toti, eccezione Vezzano. Massardo fanalino, ma un po' meglio

Sarzana - Val di Magra - Toti confermato alla guida della Regione Liguria con una percentuale schiacciante e con il piacere di trovare la lista di Cambiamo in testa alla coalizione di centrodestra. Sansa, candidato di centrosinistra e Cinque stelle, si assesta sul 40%, mentre il tentativo di Massardo (Italia Viva e Più Europa) si ferma sotto il 2.5%, magro risultato, ma più del doppio dell'1% scarso raccolto dalla fallimentare avventura de IlBuonsenso di Alice Salvatore, ex capogruppo grillina. Ecco come è andata in Val di Magra, escludendo Sarzana (dove è andata così)



Vezzano è uno dei pochissimi comuni della provincia, assieme a Bonassola e Riomaggiore, dove vince Sansa, sfiorando il 49% contro il 45 di Toti. Pd primo partito vezzanese con oltre il 26%, Massardo arriva al 3.4% in un comune guidato da un sindaco di Italia viva. Ad Arcola si impone invece la coalizione di centrodestra, con Lega azionista di maggioranza. Sansa al 43%, staccato di oltre 6 punti, Massardo in linea con lo score vezzanese . Santo Stefano vede Toti battere Sansa per circa 3 punti con la Lega dell'indigena senatrice Pucciarelli a trainare l'affermazione del centrodestra, il Pd primo partito del territorio e Massardo che anche qui supera il 3. Nella 'sua' Ameglia Toti doppia Sansa e lo fa con la lista arancione che anche da sola batte l'ex cronista. Anche i castelnovesi scelgono il gov uscente, discorso analogo per Luni.



