Val di Magra con Paita e Caleo ma Baudone chiede le primarie

Ieri sera assemblea a Castelnuovo Magra, l'assessore sarzanese: "Abbiamo perso tutto quello che c'era da perdere ma facciamo finta di niente".

Sarzana - Val di Magra - Quelli di Paita e Caleo sono stati i nomi più gettonati nell'assemblea Pd convocata ieri sera a Castelnuovo per la scelta delle candidature in vista delle politiche di marzo. Riunione che si è tenuta in contemporanea in tutta la provincia e alla quale hanno preso parte sostenitori e amministratori, chiamati ad esprimere le proprie opinioni in attesa che le candidature vengano ufficializzate nei prossimi giorni. Atteso come detto l'esito della consultazione con la capogruppo in Regione indicata come possibile capolista nel listino per la Camera e l'ex sindaco di Sarzana candidabile secondo la maggior parte degli intervenuti, per il collegio uninominale con il ministro uscente Orlando.

Fra le (poche) voci fuori dal coro si è ascoltata solo quella di Massimo Baudone, assessore sarzanese che più volte negli ultimi mesi aveva espresso perplessità sull'operato del Pd. “Non ho nessun candidato da sponsorizzare – ha esordito l'assessore sarzanese – e mi chiedo se non si poteva fare un'assemblea unica per ascoltare anche quello che avevano da dire i compagni di Spezia, Levanto o della Val di Vara. Stasera scopro inoltre che abbiamo ancora una segreteria provinciale – ha sottolineato – e questo mi lascia perplesso visto che dopo la sconfitta spezzina mi sarei aspettato delle dimissioni, che non vuol dire rimettere il mandato all'assemblea degli iscritti. In due anni e mezzo abbiamo perso tutto quello che si poteva perdere ma tutto è andato avanti come se avessimo continuato a governare ovunque. Stasera ho sentito toni un po' troppo trionfalistici ma le elezioni non le abbiamo ancora vinte e la strada è molto in salita nonostante il buon lavoro del Governo. I dati dei sondaggi dovrebbero far riflettere – ha messo in guardia Baudone – ma l'impressione è che siamo tutti qui a far finta di scegliere i candidati”.

Poi la stoccata sui correnti e candidati: “Credo che gli incarichi vadano portati a termine e non lasciati a metà per rispetto degli elettori e degli iscritti, dovremmo iniziare ad essere ciò che diciamo di essere. Facciamo primarie per la candidature – ha poi concluso – trasparenti e senza sotterfugi, perché questa legge elettorale accontenta solo le segreterie nazionali e non consente ai cittadini di scegliere i loro rappresentanti”.