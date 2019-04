Val di Magra al voto, undici aspiranti sindaci per tre comuni

Il 26 maggio si andrà alle urne ad Arcola, Castelnuovo e Vezzano.

Sarzana - Val di Magra - Sono undici gli aspiranti sindaci in corsa nei tre comuni che andranno al voto in Val di Magra il prossimo 26 maggio e solo a Castelnuovo Magra il primo cittadino uscente sarà nuovamente candidato. Lì come ad Arcola e Vezzano, anch'esse chiamate a rinnovare le rispettive giunte, le amministrazioni uscenti di centrosinistra dovranno confrontarsi con un centrodestra deciso a proseguire sulla scia delle ultime due tornate che hanno portato alla conquista della Spezia e di Sarzana. Schieramenti contrapposti che correranno con tutte le forze politiche disponibili, ad eccezione di Vezzano dove la Lega si giocherà la partita con un proprio candidato. Ma fra i contendenti non mancheranno anche il Movimento 5 Stelle (a Castelnuovo e Vezzano) e liste civiche apartitiche.





ARCOLA



ALTERNATIVA PER ARCOLA, ESSERCI PER UN COMUNE CHE CAMBIA

Candidato sindaco: Alessio Binetti

Candidati consiglieri: Antonio Parrillo, Monica Passalacqua, Alessandro Carrani, Alessandro Navalesi, Mauro Biassoli, Giuseppe Fresta, Lucia Vasconi, Sonia Sommovigo, Cristian Lecce, Serena Andreani, Diego Cattabiani, Costantino Schiaffino, Serena De Grandi, Maria Borzillo, Stefano Bianchini, Ivano Vasco.



UNITI PER ARCOLA

Candidato sindaco: Monica Paganini

Candidati consiglieri: Francesco Arrigoni, Giovanni Bocca, Massimiliano Nardi, Ida Carfagnini, Carmela Bianchi, Matteo Roffino, Salvatore Romeo, Barbara Bellemo, Ilania Spagnoli, Camilla Manfroni, Gianluca Tinfena, Sara Luciani, Ferdinando Coppola, Francesca Devoto, Piero Tivegna, Anna Catalano.



RIALZATI ARCOLA

Candidato sindaco: Maurizio Gatti

Candidati consiglieri: Isabella Ascione, Walter Bacchini, Grazia Barone, Liliana Calzolari, Ilaria Campana, Noemi Destri, Carlo Gregorini, Valentina Massi, Stefano Parodi, Elisabetta Pasqui, Gino Pavero, Roberta Pompei, Brunella Righi, Domenico Russo, Pierluigi Tomei, Giusebbe Zubelli.





CASTELNUOVO MAGRA



NOI PER CASTELNUOVO

Candidato sindaco: Maria Luisa Isoppo

Candidati consiglieri: Euro Mazzi, Francesco Baracchini, Giorgio Salvetti, Paolo Molinari, Cristina Giovanna Centofanti, Donatella Chiappini, Patrizio Conti, Isabella Iardella, Alberto Marchi, Daniela Maria Rosa Menconi, Francesca Tognetti, Ornella Tonelli.



UNITI PER CASTELNUOVO

Candidato sindaco: Daniele Montebello

Candidati consiglieri: Gherardo Ambrosini, Giancarlo Benedini, Arianna Bonvini, Alessia Briganti, Valentina Brizzi, Nicoletta Capoverde, Katia Cecchinelli, Luca Marchi, Loris Pietrobono, Federica Poli, Stefano Spinetta, Stefano Spinetti.



M5S CASTELNUOVO MAGRA

Candidato sindaco: Patrizia Nioi

Candidati consiglieri: Ketti Ambrosini, Michela Bernardi, Federico Bianchi, Davide Cottone, Angelo Raffaele D'Antuono, Stefano Franceschini, Umberto Marcomeni, Mario Puccetti, Andrea Telleschi, Teresa Terracciano, Eleonora Violano.



CASTELNUOVO CAMBIA

Candidato sindaco: Matteo Ridolfi

Candidati consiglieri: Andrei Gianfranco, Berrettoni Camilla, Conti Michele, Frandi Stefania, Giannotti Roberto, Novelli Monia, Orlandi Valeria, Panello Alessandro, Petacchi Francesco, Polizzi Giovan Battista, Santagostino Alessandro, Tassora Giovanni.





VEZZANO LIGURE



VEZZANO DEMOCRATICA

Candidato sindaco: Massimo Bertoni

Candidati consiglieri: Sabrina Flotta, Cristina Garbini, Nadia Lombardi, Roberto Maldini, Claudio Marini, Giancarlo Mosca, Ilenia Orlandi, Tiziana Parenti, Simone Regoli, Davide Tintori, Letizia Todaro, Lara Sommovigo.



ALTERNATIVA PER VEZZANO

Candidato sindaco: Cinzia Calanchi

Candidati consiglieri: Gloria Belloni, Simone Capri, Luciano Hermida, Valentina Di Mario, Luca Bianco, Daniele De Martino, Gianluca Longobardi, Paolo Maregatti, Milena Paolini, Sergio Pietrucci, Alessandro Tognetti, Sara Viani.



M5S VEZZANO

Candidato sindaco: Tiziano Pucci

Candidati consiglieri: Andrea Ceccatelli, Matteo Castgliano, Daria Ferrari, Roberta Lombardo, Paolo Ricci, Daniela Zamboni, Gianluca Colli, Alessia Passerini, Stefano Bertolini.



LEGA SALVINI

Candidato sindaco: Jacopo Ruggia

Candidati consiglieri: Francesca Bassi, Micol Beverini, Gianluca Bianchini, Mario Bonelli, Damiano Luzzo, Paolo Minchella, Federica Ottomanelli, Maria Giovanna Pennelli, Diego Perfigli, Carla Sartoris, Carlo Tangerini, Deborah Tedesco.