Vaccari, il sindaco si rivolge alla Procura: "Procurato allarme e notizie infondate"

Sarzana - Val di Magra - La giunta comunale di Santo Stefano di Magra, con apposita delibera, ha autorizzato il sindaco Paola Sisti a presentare un esposto in Procura con il quale il Comune chiede che venga verificata la sussistenza di reati quali procurato allarme, propagazione di notizie false o altre fattispecie in relazione a quanto pubblicamente dichiarato da alcuni esponenti politici, con diffusione a mezzo stampa, in merito alla sicurezza della ex area Vaccari e delle zone limitrofe, in particolare per quanto riguarda la concentrazione di amianto nell'aria. "Le dichiarazioni oggetto dell'esposto sono quelle del segretario provinciale della Lega, Fabrizio Zanicotti, e del consigliere regionale di Liguria popolare, Andrea Costa, i quali a loro volta riprendono gli interventi dei consiglieri santostefanesi di opposizione Paola Lazzoni e Francesco Ponzanelli, quest'ultimo anche vice presidente della Provincia", si legge nella nota diffusa da Palazzo civico.



“Alla ex Ceramica e nei suoi dintorni – dichiara il sindaco Paola Sisti - non c'è pericolo per la salute e non c'è alcuna dispersione di fibre di amianto superiore ai limiti normativi, anzi, i valori registrati a questi limiti sono nettamente inferiori. Lo dicono i rilievi tecnici commissionati dall'ente, eseguiti con rigore scientifico. Rilievi che, come precedentemente annunciato, saranno ripetuti a dicembre e nel corso del 2020, fermo restando la totale affidabilità di quelli svolti a settembre. La situazione è sicura e quanto dichiarato da esponenti politici quali Costa e Zanicotti non è suffragato da alcuna prova, non risponde alla realtà dei fatti, getta discredito su funzionari e dipendenti e causa ingiustificati timori e allarme nella popolazione. Questa amministrazione ha ampiamente dimostrato e continuerà a dimostrare di avere la tutela della salute pubblica e dell'ambiente al primo posto della sua agenda, un impegno da portare avanti anche reagendo con decisione alla diffusione di paure e notizie infondate”.