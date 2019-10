Vaccari a Sarzana per parlare del Pd

Sarzana - Val di Magra - Domani sera, venerdì 4 ottobre, arriva a Sarzana un big della segreteria di Nicola Zingaretti. Si tratta di Stefano Vaccari, responsabile nazionale dell’organizzazione del Pd. L’appuntamento è fissato per le 21 nella sala della Repubblica, in via Falcinello 1. Vaccari parlerà del percorso intrapreso dai Democratici impegnato a dialogare con i cittadini e in cerca di nuovo consenso contro le destre. Il Pd sarà inoltre impegnato domani sabato nell’organizzazione di gazebo in piazza Luni per la raccolta di nuove iscrizioni e la presentazione del programma di governo e del partito.