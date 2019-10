Vaccari, Sisti replica a Ponzanelli: "Situazione sicura e ripeteremo indagini"

Sarzana - Val di Magra - "Il capogruppo Ponzanelli si dichiara moderato a ogni occasione, ma di moderato ed estremamente cauto c'è solo il suo rapporto con la verità e la decenza politica, valori messi sempre dietro una sgangherata e perenne campagna elettorale. Cosa grave, a maggior ragione se a praticarla è un amministratore che non solo è consigliere comunale ma anche vice presidente della Provincia". Lo dichiara in una nota Paola Sisti, sindaco di Santo Stefano di Magra rispondendo all'intervento del capogruppo di Santo Stefano popolare, Francesco Ponzanelli. "Ribadisco che quanto emerso dalle indagini dello Studio Peroni - continua - è che non c'è alcun pericolo per chi frequenta gli spazi in comodato d'uso, i locali comunali e la sala consiliare della ex Vaccari perché - dato registrato anche per le aree circostanti il sito - il rilascio di fibre di amianto è ben inferiore ai limiti di legge: un pronunciamento decisamente chiaro e non di difficile interpretazione. Inoltre, come già affermato, per ulteriore scrupolo, faremo sì che il monitoraggio venga regolarmente ripetuto. Nel caso di risultanze non conformi – che i risultati dell'esaustiva indagine dello Studio Peroni escludono in toto – ci attiveremo per azioni di messa in sicurezza su aree che sono di proprietà della Ceramica Ligure in liquidazione. Si tratta, è bene ricordarlo, di capannoni resi naturalmente del tutto inaccessibili al pubblico. E per i quali il Comune lo scorso giugno ha emesso un'ordinanza, tendenziosamente menzionata Ponzanelli, rivolta alla Ceramica Ligure: un atto assolutamente dovuto, che ordina alla società in liquidazione di rimuovere le coperture in amianto. Questo ovviamente nulla c'entra con situazioni di pericolo – pericolo che non c'è - per chi frequenta la ex Ceramica, con buona pace delle ciniche contorsioni della politica più spregiudicata".