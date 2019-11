Vaccari, Lega e Popolari replicano a Palazzo civico

Sarzana - Val di Magra - "Noi non siamo abituati, e non lo abbiamo mai fatto, a giocare con la pelle dei cittadini.

Abbiamo segnalato una situazione reale e veritiera, nota a tutti i santostefanesi perché certificata con l’ordinanza sindacale n° 34 del 10 giugno 2019, regolarmente pubblicata sull’albo pretorio, con cui il Sindaco dava atto dell’urgenza dell’intervento per la messa in sicurezza dell’area “atteso che il deterioramento del materiale contenente amianto presente nella copertura esistente possa, per effetto di eventi climatici, rilasciare fibre in amianto determinando, sia internamente che esternamente ai fabbricati, una possibile cessione di fibre e creando un rischio per la salute pubblica”. La nostra è stata una richiesta di approfondimento da parte di Arpal affinchè metta in atto le opportune verifiche ambientali e dipani definitivamente i dubbi sulla qualità dell’aria all’interno del compendio. Noi abbiamo detto la verità, a differenza del Sindaco Sisti, in quanto non corrisponde al vero che abbiamo sostenuto che “all’interno dell’area Vaccari c’è una dispersione di fibre di amianto superiore ai limiti normativi” poiché, appunto, non abbiamo dati se non quelli della perizia affidata allo studio Peroni, che però ha eseguito i rilievi senza considerare i mutamenti climatici. Ci chiediamo se il Sindaco abbia davvero letto la documentazione e le carte da lei stessa firmate. Nessun allarmismo da parte nostra ma presa d’atto di una situazione ambientale compromessa che merita un approfondimento e deve trovare rimedio con interventi rapidi. Se il Sindaco Sisti alle armi della politica preferisce le armi giudiziarie, noi siamo a disposizione della magistratura, se vorrà intervenire, per fornire tutta la documentazione e riportare la discussione sul giusto binario". Lo dichiarano in una nota Fabrizio Zanicotti, segretario provinciale della Lega, e Paola Lazzoni, consigliere comunale santostefanese del gruppo 'Insieme per voltare pagina', in risposta alla scelta di Palazzo civico di rivolgersi alla Procura.



Si registra anche un intervento da parte di Francesco Ponzanelli, capogruppo di Santo Stefano popolare nonché ex presidente della Provincia. Una nota che porta anche la firma della già menzionata Lazzoni. "Abbiamo appreso dalla stampa che il Sindaco Sisti ha approvato la presentazione di un esposto per procurato allarme nei nostri confronti e dei referenti provinciali e regionali di Liguria Popolare e Lega - si legge - Questo è un chiaro sintomo di arroganza, manifesta incapacità politica e difetto di lungimiranza. Aver chiuso le porte ad un possibile dialogo usando l’arma giornalistica e l’eco sensazionalistico della magistratura è una reazione scomposta che paventa i veri timori derivanti da una realtà che è sotto gli occhi di tutti. L’atteggiamento non ci lascia sorpresi conoscendo il nostro interlocutore. Riteniamo che i temi trattati in occasione della manifestazione Work Festival siano interessanti ma assolutamente fuori luogo nel sito della ex Vaccari ed è impensabile che passi il concetto per il quale la bonifica di una piccola porzione possa compensare la mancata bonifica dell’intero compendio, soprattutto in riferimento all’eternit ammalorato. Tutto questo è suffragato anche da articoli giornalistici dove la stessa Sindaco dichiarava che “l’area ex Vaccari è inquinata ma sicura”. Il Sindaco continua a contraddirsi: prima fa un’ordinanza, regolarmente pubblicata sull’albo pretorio (n 34 del 10 giugno 2019) che invitiamo tutti a leggere, dove cita testualmente “che il deterioramento del materiale contenente amianto presente nella copertura esistente possa per effetto di eventi climatici rilasciare fibre in amianto determinando, sia internamente che esternamente ai fabbricati, una possibile cessione di fibre e creando un rischio per la salute pubblica”, sulla base della nota di Asl 5 Liguria SC Igiene e Sanità Pubblica; successivamente, dopo il richiamo della Procura della Repubblica alla nota di Arpal per la quale testualmente si “ritiene necessario procedere urgentemente alla messa in sicurezza e/o eliminazione della copertura ancora in posto ed allo smaltimento dei pezzi già caduti, costituendo rifiuti pericolosi”, il Sindaco ha preferito affidarsi ad un perito che ha misurato la qualità dell’aria senza tenere conto dei mutamenti climatici stessi. Ciò che si è riscontrato nella ex Ceramica Vaccari è evidente a tutti, anche ai non addetti ai lavori. Dopo anni di battaglie sulle vicende della ex Vaccari, oggi, come ieri, non saremo complici della mancanza di informazione che, invece è il nostro vero obiettivo! Vogliamo ricordare che la disinformazione è la prima a fare vittime!".