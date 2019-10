Sarzana - Val di Magra - Il gruppo consigliare “Uniti per Arcola” riunito in sede di maggioranza, ha condiviso all’unanimità un documento unitario nel quale ha ribadito l’unità e la totale condivisione di intenti del gruppo Uniti per Arcola. “l ruolo del gruppo consigliare Uniti per Arcola e della sua giunta – si legge nel testo – si conferma ancor più forte nell’obiettivo di attuare unitariamente il progetto politico che è stato votato dalla maggioranza degli elettori del nostro comune e che è stato approvato in consiglio comunale il 23 settembre scorso. Ciò a prescindere dalle scelte politiche individuali che si ribadiscono coerenti con gli indirizzi programmatici della squadra di governo”. Nel contesto di questa conferma il sindaco incontrerà nei prossimi giorni i partiti della coalizione che ha sostenuto il progetto politico “Uniti per Arcola”.