Una stele per le vittime di Beslan, la proposta approda in consiglio comunale

Nella prossima seduta sarà discussa la mozione presentata da Rampi, Spilamberti e Ponzanelli per ricordare la strage del 2004.

Sarzana - Val di Magra - Lunedì 10 giugno tornerà a riunirsi il consiglio comunale di Sarzana, chiamato – fra gli altri punti – a discutere anche la mozione congiunta presentata da una parte della maggioranza e relativa “alla promozione di iniziative volte al ricordo e alla solidarietà nei confronti della città di Beslan”. Nel documento firmato da Rampi (Fratelli d'Italia), Spilamberti (Lega) e Luca Ponzanelli (Lista Toti) il riferimento è alla strage successiva all'assedio della scuola russa nella città dell'Ossezia del Nord, “che – scrivono – fu occupata da 32 terroristi composti da fondamentalisti islamici e separatisti ceceni”.

La mattina del primo settembre 2004 infatti il gruppo occupò la struttura e per cinquantadue ore tenne in ostaggio circa 1.200 persone fra bambini, personale scolastico e genitori. Fino al tragico epilogo – ad oggi non ancora chiarito del tutto – nel quale persero la vita 331 persone, per quello che è diventato il più grave attentato mai avvenuto in Russia.



“Nonostante la vicenda avesse destato un notevole clamore mediatico – scrivono oggi i consiglieri – l'attenzione dell'opinione pubblica sugli accadimenti di quei giorni è andata nel tempo sensiibilmente diminuita. E' invece fondamentale richiamare la sensibilità e il ricordo della cittadinanza su una tragedia che non può non toccare le coscienze di ognuno di noi: è importante confermare con forza la vicinanza alla popolazione di Beslan e a tutte le famiglie colpite. È altresì importante – aggiungono Rampi, Spilamberti e Ponzanelli – celebrare e affermare la vicinanza al popolo russo e alla città di Beslan, oltre lo spirito di fratellanza che può e deve unire le due popolazioni, contro ogni forma di terrorismo e violenza, ancor di più se perpetrati nei confronti di bambini”. Per i promotori della mozione può essere “la prima di una serie di iniziative in grado di coltivare i rapporti tra la città di Sarzana e Beslan, oltre che la Federazione Russa” e “onorare la tradizione di Sarzana come città della pace e dell'incontro”, un “ponte di dialogo e apertura in un momento in cui si accumulano tensioni internazionali, riparte la corsa agli armamenti e ritornano le barriere fra le Nazioni europee”. La mozione impegna quindi il sindaco a posizionare una stele in ricordo dei bambini in un giardino pubblico o nei pressi di una scuola, invitando alla cerimonia le autorità russe ed Ennio Bordato, autore di numerosi libri e presidente della onlus “Aiutateci a salvare i bambini”.