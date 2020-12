Una commissione speciale sui temi ambientali santostefanesi

Sarzana - Val di Magra - Sì a una commissione speciale sui temi ambientali di Santo Stefano Magra. Così s è unanimemente pronunciato il consiglio comunale santostefanese, accogliendo positivamente la proposta avanzata dall'esponente socialista Angelo Zangani, consigliere del Misto dopo la fuoriuscita dalla maggioranza, assessore all'Ambiente con la precedente amministrazione. Tra i temi che troveranno cittadinanza nella commissione ci saranno pratiche sentite quali ex Vaccari, ex Cava della Brina e biodigestore. Come detto, l'ordine del giorno di Zangani ha incassato il voto favorevole oltreché naturalmente del proponente - di tutti i presenti (eccezion fatta per l'assessore Giannarelli, che in quanto esterno non vota), cioè sindaco Sisti, vice sindaco Capetta, assessore Alberghi, consigliere Battistini (Pd), Messora, Ruscelli, Stelitano (Italia viva), Serarcangeli (Liguria popolare), Lazzoni, Ratti (Insieme per voltare pagina). La presidenza della commissione andrà a un esponente dell'opposizione.