Un'istanza per poter coltivare il proprio orto lontano dall'abitazione

Sarzana - Val di Magra - Paola Lazzoni e Silvio Ratti, consiglieri comunali di "Insieme per voltare pagina " a Santo Stefano di Magra hanno inoltrato un'istanza al sindaco di Santo Stefano di Magra perchè autorizzi i cittadini che possiedono un pezzo di terra lontano da casa, ma nel territorio comunale, di potersi recare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, a curare le coltivazioni. "Siamo un popolo nato dalla terra e che ama la terra e molti non possono curarsi del loro piccolo orto perché non in prossimità dell’abitazione. Il sindaco ha giustamente risposto che non è nelle sue facoltà. Chiediamo che gli organi competenti autorizzino questa pratica perché importante, se non vitale, per molti nostri concittadini, sia a livello morale che economico. Confidiamo nelle istituzioni preposte, in primis il Prefetto".