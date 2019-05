Sarzana - Val di Magra - Lorenzo Tosa, candidato di +Europa e Italia in Comune per le elezioni europee nella circoscrizione Nord-Ovest, sara’ a disposizione dei cittadini, per illustrare e discutere il programma, presso il Caffe’ Pini, in via Gramsci 11 a Sarzana, Mercoledi 22 Maggio, dalle 14 alle 16.