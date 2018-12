Uil Fpl: "Da tempo denunciamo quello che non va per i dipendenti del Comune di Ameglia"

Sarzana - Val di Magra - "Apprendiamo dalla stampa di questi giorni delle ennesime polemiche nel Comune di Ameglia, un Comune dove sicuramente lavorare è sempre più difficile; non fosse altro per le paventata riorganizzazione che, usando un eufemismo, certo non ha raggiunto i risultati sperati. Sicuramente è anomala la mancanza di un vero e proprio ufficio del personale, cosa che peraltro già in tempi non sospetti la Uil Fpl aveva fatto presente all'amministrazione, come il non aver dato realmente seguito alla mobilità interna, con domande presentate da alcuni rimaste senza una reale risposta". Lo afferma la segreteria provinciale del sindacato, intervenendo nel dibattito che si è innescato nei giorni scorsi.



"E' anomalo pensare che un dipendente possa finire nella lista dei cattivi pagatori, perché la sua cessione del 5° dello stipendio e stata mal gestita o peggio non gestita proprio dagli uffici comunali preposti. Di questo e molto altro la Uil Fpl da tempo si è lamentata, senza semmai essere riuscita a far raddrizzare la barra a questa direzione, e per questo appare quanto mai strumentale l’uscita di alcuni che ritengono l’organizzazione tollerante o peggio ancora complice di chissà cosa e chi - proseguono dalla Uil Fpl in riferimento a quanto dichiarato dalla minoranza consiliare (leggi qui) -. Tutto ciò pertanto appare assolutamente inaccettabile, come è inaccettabile pensare a una politica che debba sempre avere un capro espiatorio per prendere posizione o battere un colpo ,forse perché incapace di stare dentro al contesto, quel contesto che la Uil Fpl con coerenza e costanza percorre tutti i giorni laddove c'è professionalità, laddove ci siano lavoratori da difendere e tutelare".