Ugolini: "Se il Parco di Montemarcello diventa nazionale è grazie a M5S che l'ha salvato"

Sarzana - Val di Magra - "Lo scorso gennaio, dopo tre anni di battaglie in tutte le sedi istituzionali portate avanti dal Movimento cinque stelle, avevamo raccolto i frutti del nostro impegno: per il Parco Montemarcello-Magra Vara, infatti, scampato il pericolo abrogazione. Attraverso un’instancabile azione da parte nostra, scontrandoci anche duramente in Consiglio regionale con tutti coloro che volevano cancellarlo dalle carte, la Regione dovette finalmente riconoscere che quell'area era (ed è) un bene prezioso per tutti, al quale non potevamo rinunciare ma che anzi dovevamo rafforzare", dichiara il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini.



“Ora la notizia del possibile salto di qualità: è infatti approdato alla Camera dei deputati la proposta di trasformare il Montemarcello-Magra Vara in Parco Nazionale. Se l’iter andrà a buon fine come auspichiamo avvenga, per il Parco non solo aumenterebbe la visibilità ma arriverebbero anche significativi contributi e finanziamenti con ricadute innegabilmente positive per il territorio”.



“Speriamo che questo salto si compia in tempi rapidi. Come M5S abbiamo sempre creduto nelle potenzialità del Parco: se avessimo lasciato fare a certa politica, oggi il Montemarcello-Magra Vara non ci sarebbe e non potremmo certo discutere di nessuna trasformazione e tanto meno di contributi”, conclude Ugolini.