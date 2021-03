Ugolini (M5S): "Progetti Canale Lunense siano finanziati con fondi del Recovery Plan"

Sarzana - Val di Magra - "Il Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense della provincia di Spezia è strategico per il territorio. Il futuro, che vorremmo sempre più improntato secondo le regole dello sviluppo sostenibile e della difesa del suolo, ha bisogno di realtà come questa capace di realizzare e mantenere un ambiente fisico idoneo al progresso produttivo. Per crescere, però, servono progetti e soprattutto risorse. Il Consorzio da parte sua ne studiando alcuni e li presenterà: auspico possano essere finanziati con fondi del Recovery Plan”. Lo dichiara il consigliere regionale Paolo Ugolini a margine della visita al Consorzio, dove è stato ricevuto nella storica sede di via Paci a Sarzana dal presidente del Consorzio Francesca Tonelli, dal vicepresidente Lucio Petacchi e dal direttore Corrado Cozzani. Durante la visita, il direttivo ha accompagnato Ugolini prima alla centrale idroelettrica nei pressi della sede, poi sul territorio per visionare l’esteso sistema di distribuzione irrigua dove il Consorzio svolge attività di bonifica.