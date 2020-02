Ufficio di prossimità, Rampi a Ricci: "Proviamo a far ripartire città che avevate annichilito"

Sarzana - Val di Magra - “In 18 (diciotto) mesi abbiamo messo in campo più progetti strutturali, individuandone le modalità di finanziamento, di quanti ne avesse impostati la illuminata sinistra al governo negli ultimi 18 (diciotto) anni (che per il vero aveva impostato "brillantemente" solo il piano Botta ed il comparto pubblico del piano particolareggiato di via Muccini, il cui risultato è sotto gli occhi di tutti ed il cui salatissimo conto continueremo a pagare per anni senza aver realizzato nulla)”. Così Carlo Rampi, presidente del consiglio comunale di Sarzana ed esponente di maggioranza nella sua replica social al segretario del Pd Rosolino Vico Ricci, intervenuto in merito all'ufficio di prossimità che presto aprirà a Sarzana. (QUI)



“Era una buona notizia da dare alla città – ha risposto l'esponente di FdI - i servizi che questo ufficio potrà svolgere e le opportunità che offrirà ai cittadini li ha ben illustrati Lei. Bisognava partecipare ad un bando e lo abbiamo fatto tempestivamente, bisognava istruire una pratica e lo abbiamo fatto diligentemente. Tutto lì. Ma tutt'altro che scontato. Abbiamo detto semplicemente ciò che abbiamo fatto ed il risultato che ne è conseguito per la nostra Comunità. Ci voleva, mi consenta, un pizzico di ottusità per leggere una cosa diversa da quello che era scritto: "Siamo arrivati Primi nella graduatoria provinciale approvata dalla Regione per l’apertura di un ufficio di prossimitá del Tribunale nella nostra Città". Da qui la singolarità del Suo commento "Il sindaco Ponzanelli e il presidente Rampi, usciti un po' ammaccati dalle più recenti performances riportate con risalto dalla stampa, cercano una rivincita millantando di 'riportare' il tribunale a Sarzana grazie al loro zelo e alla loro tempestività. Ma collezionano l'ennesima brutta figura". Non millantavamo proprio niente, direi, Dottore: rilegga! E poi mi spieghi a cosa si riferiva con "ammaccature e recenti performance", mie e del nostro sindaco. Stiamo provando a far ripartire una Città che avevate annichilito. Impieghiamo tempo e risorse umane (quelle finanziarie sono dei nostri cittadini) per pagare l'immensa quantità di debiti (fuori e dentro al bilancio) che avete accumulato negli ultimi vent'anni di incontrastato monopolio del potere, sperperando in "canguri, vetroni, società partecipate e di valorizzazione immobiliare, masterplan, cause ed arbitrati persi, e persino aree selfie". Fronteggiamo gli strascichi di situazioni di abuso ed inefficienza ventennali nella gestione di spiagge e patrimonio comunale. Proviamo (e direi riusciamo) a far ripartire investimenti strutturali sul territorio fermi da decenni, ad intercettare finanziamenti per scuole (senza sbagliare i codici, come si faceva una volta), viabilità, opere pubbliche, sicurezza pubblica”.