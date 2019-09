Ufficio di prossimità, Giorgi a Ponzanelli: "Meno propaganda e più trasparenza"

Sarzana - Val di Magra - “Senza la mia interpellanza il cittadino non avrebbe saputo niente, come al solito”. Questa la replica della capogruppo M5S Giorgi al sindaco Ponzanelli che ieri era intervenuta in merito all'interpellanza sull'ufficio di prossimità del Tribunale.

“Non si tratta di lavorare in silenzio e all'oscuro della cittadinanza – sottolinea Giorgi - ma di rendere informata la cittadinanza di atti importanti per la nostra città che ho tutto il diritto, dato che sono stati tenuti all'oscuro di tutti, di sapere se sono stati fatti. La Sindaca ha un po' di difficoltà a comprendere il concetto di trasparenza e lo dimostra anche scrivendo queste cose. Meno foto e propaganda elettorale e più trasparenza. Non diceva – conclude - che il Comune sarebbe diventato la casa di vetro?”.