Uffici postali Santo Stefano, consiglio compatto per migliorare il servizio

Sarzana - Val di Magra - Sarà inviato alla sede centrale delle Poste l'ordine del giorno approvato oggi all'unanimità dal consiglio comunale di Santo Stefano. Presentato dal consigliere Angelo Zangani, il documento evidenzia la necessità di organizzare diversamente il servizio nei due uffici santostefanesi – Santo Stefano e Belaso -, rilevando in particolare i disagi legati alla riduzione dell'apertura del primo e, per entrambi, l'assenza di “condizioni per mantenere le distanze tra le persone in attesa”. Tutta l'assemblea ha votato favorevolmente e la sindaca Paola Sisti ha appunto rimarcato che l'odg sarà inviato ai vertici aziendali di Roma.



ll consiglio, a ranghi ridotti, ha visto tra le varie anche l'assenza dell'intero gruppo di Santo Stefano popolare, che però è intervenuto a tema poste con una nota sottoscritta dai tre consiglieri, Ponzanelli, Monticelli e Serarcangeli: "Sappiamo già da tanto tempo - osservano - in quale condizioni versa l’ufficio Postale di Santo Stefano Magra. Già nella passata amministrazione avevamo posto la questione come ordine del giorno, che era stato subito bocciato. Non venne approvato proprio da quelli che ora sembrano preoccuparsi di tale servizio. Questione di coerenza… Noi , avendo sempre partecipato attivamente per il benessere concreto dell’intera comunità, abbiamo prontamente riproposto in questa amministrazione una delle nostre tante battaglie. Se ciò si realizzasse, sarebbe un vero beneficio per l’intera comunità santostefanese. Sarebbe una significativa modernizzazione di un servizio richiesto da tanti cittadini. Il nostro Ordine del giorno, con delibera n°129 del 28/11/2016 circa l’adeguamento dei locali a standard più moderni, nell’ottica di rendere più fruibile l’ ufficio Postale, è stato favorevolmente votato all’unanimità da tutto il consiglio comunale. È evidente ora più che l’ammodernamento di tale servizio, la cui situazione è aggravata dal Covid-19, sia tanto attuale quanto strettamente necessario. Chiediamo all’ amministrazione tutta, vista anche la sensibilità dimostrata per tale tema, di avviare quanto prima possibile un incontro con la dirigenza in merito. Questa azione sarebbe propedeutica al ritorno alla normalità del servizio dell’ufficio postale di Santo Stefano Magra, essendo un servizio di primaria importanza. Ciò avverrebbe attraverso un nuovo calendario di apertura degli uffici e delle loro attività, sgravando definitivamente i troppi disagi che la comunità sta attraversando".