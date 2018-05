Tutti i nomi delle 14 liste che corrono per Palazzo Roderio

Sei candidati per la poltrona di sindaco e oltre 200 aspiranti consiglieri comunali.

Sarzana - Val di Magra - Quattro settimane, prima che i sarzanesi vengano chiamati alle urne per scrivere il verdetto sulla pratica dell'elezione del sindaco e del rinnovo del consiglio comunale. Una corsa affollata, quella che si corre sulle sponde del Magra, con ben sei candidati alla poltrona di primo cittadino e decine di aspiranti consiglieri, sparsi in quattordici liste.



Ecco di seguito i nomi di tutti i candidati.



Candidato sindaco: Alessio Cavarra

Partito Democratico

Isadora Ambrosini, Carolina Bardine, Mirca Bartoletti, Sophie Bernasconi, Sabrina Bertoloni, Rossella Cappelli, Beatrice Casini, Daniele Castagna, Remo Cibei, Maurizio Corona, Valter Gozzani, Damiano Lorenzini, Lucia Mascellino, Alessandro Pratici, Umberto Raschi, Franco Ricci.



Noi per Sarzana

Andrea Antola, Emilia Amato, Marta Campioli, Daniela Di Lello, Alessandro Ferrarini, Francesca Fontana, Michela Iacobelli, Lucia Iacolino, Paola Miroballo, Stefano Podestà, Luisella Tusini, StefanoVinchesi.



Al Centro

Giancarlo Rosignoli, Mauro Ciotti, Pasquale D’Andrea, Samuela Ferrari, Stefano Galazzo, Irene Guccinelli, Sabrina Marciasini, Deborah Martin, Claudio Musetti, Bucchioni Cristina, Dall'Oglio Sergio.



Noi per il futuro

Nicola Caprioni, Monica Faridone, Giancarlo Scapazzoni, Laura Ricci, Manrico Battistini, Fabio Gianardi, Roberta Costi, Tiziano Panello, Maurizio Torrini, Carlo Raggi, Monica Zampini.



Sarzana più Sicura

Enrico Bertorello, Lorenzo Bassano, Riccardo Bellone, Diana Camorani, Isabella Cavallari, Emily Esposito, Cristina Farinon, Giacomo Giannasi, Mariagrazia Giordano, Andrea Scampinelli, Gino Tacconi, Bruno Triglia.



Candidato sindaco: Cristina Ponzanelli

Giovanni Toti per Sarzana: Eleonora Ascione, Giacomo Battistini, Massimo Battistini, Costanza Bianchini, Valentina Camilli, Jessica Cipriani, Stefano Guastini, Paolo Lucconi, Veronica Luciani, Francesca Marchini, Manola Marchini, Dariella Piolanti, Luca Ponzanelli, Carlo Rampi, Rossella Roncagliolo, Gino Sorrentino.



Lega

Stefano Torri, Maria Grazia Avidano, Stefano Cecati, Cristiano Ceppodomo, Giovanna

Colaiacomo, Costantino Eretta, Alessio Maria Ferrari Trusendi, Danila Giasotti, Emilio Iacopi, Lucia Innocenti, Maurizia Paola Navalesi, Massimo Pellegrinelli, Giovanni Petacchi, Cristina Podestà, Luca Spilamberti, Nicola Tonelli.



Ponzanelli Sindaco - Sarzana Popolare

Roberto Italiani, Walter Bacchini, Pierluigi Bizzarri, Barbara Campi, Valentina Cavaglieri, Raffaella Cucchi, Giovanni Gattoronchero, Enrico Claudio Gemignani, Nicola Grasso, Gianluca Maggiari, Fioretta Mazzanti, Andrea Pizzuto, Riccardo Precetti, Massimo Romoli, Federica Spadoni, Serena Zebra.



Candidato sindaco: Valter Chiappini

Sarzana in movimento

Roberta Enrica Paola Ambrosini, Sonia Bacinelli, Monica Biagioni, Riccardo Biggi, Francesco Corcione, Carolina D'Aubert, Giannina De Fraia, Fabrizio Franco, Giorgio Giannoni, Andrea Ginesi, Laura Lazzarini, Pierluigi Mannella, Marco Marchi, Andrea Moruzzo, Jacopo Neri, Massimo Ricci.



Candidato sindaco: Federica Giorgi

M5S

Diego Catalano, Paolo Patriarca, Liana Biffignandi, Laura Scantamburlo, Federica Gianfranchi, Luisa Micheli, Stefano Petrini, Stefano Tognoni, Massimo Costa, Diana Salmi, Pietro Giaquinto, Grazia Coccoloni, Fausto Zannoni, Aldo Belletti, Nicolò Guccinelli, Davide Ambrosini.



Candidato sindaco: Paolo Mione

Sarzana per Sarzana

Francesco Battistini, Massimo Bettati, Amanda Cargioli, Raffaella Cerreta, Chiara Conti, Gianfranco Damiano, Claudia Dicasale, Paolo Drigani, Tiziano Garbini, Stefano Lodovici, Roberto Mazza, Daniele Montepagani, Rosanna Pittiglio, Gianluca Pretolani, Orazio Venturini, Samantha Volpi.



Sarzana Nova

Giuseppe Agrimi, Clara Angella, Claudia Bedini, Sheila Cabano, Barbara Castronovo, Arianna Formica, Matteo Lombardi, Monceva Mariana Giorgieva, Edmondo Pecchioli, Gaia Pedrelli, Lisa Pilloni, Alessandro Ravecca, Elena Sacchelli, Renato Taverna, Valentina Vivarelli Valentina, Cinzia Zanelli.



Sarzana Vola

Fabio Alberti, Paolo Arsena, Diego Baruzzo, Luciana Castagna, Edoardo Michele Castaldi, Michael Elisei, Marco Fausti detto “Il profe”, Franca Federici,Enzo Ferrari, Niccolo’ Lippi, Vanni Marchini, Ana Maria Popa, Massimiliano Ranghetti, Elisabetta Ribolini, Nicola Rosso, Cinzia Salvetti.



Candidato sindaco: Paolo Zanetti

Per La Sinistra

Matteo Bellegoni, Alessandro Bertagna, Eva Cappellari, Marina Caprioni, Giulia Chiatti, Roberto Baria, Mario Greco, Carmela Grillo, Daniele Idili, Floriana Lichene, Claudio Luciani, Rocco Paganetto, Alessandro Poletti, Stefania Raffaetta, Gennaro Rarità, Claudio Rissicini.