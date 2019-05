Tutti gli incontri della settimana per "Uniti per Castelnuovo" e Montebello

Sarzana - Val di Magra - Prosegue la campagna elettorale di “Uniti per Castelnuovo”, con gli incontri e le iniziative sul territorio comunale in questa ultima settimana prima del voto del 26 maggio, per presentare idee e programma per il futuro di Castelnuovo Magra.

Lunedì 20 maggio:

ore 19:30 – incontro pubblico presso il ristorante dei Pini

ore 21:00 – incontro con la popolazione presso l’agriturismo “Da Bacè”



Martedì 21 maggio:

ore 18 - incontro con la popolazione delle Colline del Sole, presso la focacceria/bisteccheria “Da Elia – Ippotur”



Mercoledì 22 maggio:

ore 19:30 – incontro con gli operatori del Centro Commerciale “La Miniera”, presso Bar Gexi”



Venerdì 24 maggio:

manifestazione di chiusura della campagna elettorale presso piazza 1° Maggio, a Colombiera. Dalle ore 20, pizza e musica in piazza e alle ore 21 comizio conclusivo.



"Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare per conoscere i candidati alla carica di consigliere comunale e per avere informazioni e chiarimenti sul programma amministrativo per i prossimi cinque anni".



www.unitipercastelnuovo.it

unitipercastelnuovo2019@gmail.com